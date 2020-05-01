Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 188 yeni tanı kondu

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 3 bin 258'e, toplam vaka sayısı 122 bin 392'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte yapılan koronavirüs test sayısı 41 bin 131 olurken, vaka sayısı 2 bin 188 oldu.

Son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybederken, bugün iyileşen kişi sayısı ise 4 bin 922 olarak açıklandı.

Toplam test sayısı 1 milyon 75 bin 48, toplam vaka sayısı 122 bin 392, toplam vefat sayısı 3 bin 258, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1480, toplam entübe hasta sayısı 818, toplam iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu.

Son 24 saatte iyileşenlerin, yeni tanı konan hastaların 2.25 katı olduğunu açıklayan Koca, "Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Id5p85tJSe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 1, 2020

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