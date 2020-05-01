Aracına çıplak kadın afişi astı, gözaltına alındı: 'Macera olsun istedim'

R.M.O., 07 GİE 53 plakalı aracının arka camına çıplak kadın afişi yapıştırdı. Göğüs bölgesini de arka sileceklerine iç çamaşırı bağlayarak kapattı. Bursa’nın Gürsu ilçesinden geçen Bursa-Ankara Karayolu üzerinde seyir halindeyken de silecekleri açıp, kapatarak kadının gögüs bölgesinin görülmesini sağladı. Bir başka sürücü ise cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakasından kimliğini tespit ettiği R.M.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.M.O’yu yakalayarak gözaltına aldı.

'Macera olsun diye yaptım'

R.M.O. ifadesinde, “Araç babamın üzerine kayıtlı ama ben de kullanıyorum. 27 Nisan tarihinde Bursa’da bir reklamcıdan göğüs kısmı açık olan diğer tarafları kapalı olan bir kadın afişi aldım. Bu afişi aracımın arka kısmına yapıştırdım. Aracımın sileceklerine de sütyen taktım. Sütyen ile kadının göğüs kısımlarını kapattım. Aracımla yaklaşık 30 dakika silecekleri açıp, kapatarak Otosansit’ten Kestel Kavşağı'na kadar gezdim. Tekrar Otosansit’e gittim. Burada afişi söktüm ve çöpe attım. Ben bunu macera olsun diye yaptım. Bu görüntüleri çekip, paylaşmadım. Kimin çektiğini bilmiyorum, pişmanım” dedi.

132 lira ceza kesildi

R.M.O.'ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/3 maddesinde yer alan 'araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak' suçundan 132 lira para cezası kesildi. R.M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.