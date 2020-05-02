Kurtulmuş'tan 'ABD'den YPG'ye sağlık yardımı' iddiasıyla ilgili açıklama

CNN TÜRK'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiasıyla ilgili soruya cevap verdi.

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin terör örgütü YPG'ye maske gönderdiğine dair bir bilgi var ama teyit edilmiş bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim; herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Bu temel bir kuraldır; insanlar tıynetlerini asla değiştiremezler. Bizim tıynetimizde merhamet vardır, vefa vardır, yardımlaşma vardır. Biz New York'taki insanların sapır sapır döküldüklerini, ceset torbalarının yollarda olmalarını, hele hele bunların birçoğunun da yoksul mahallelerin insanlarını gördüğümüz, bildiğimiz her haber programından sonra içimiz burkuldu. Biz insanlık olarak yardım ettik, eğer ABD hükümeti de bir şekilde terör gruplarına yardım yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar. Maskeyi bırakın, umarız oradaki terör gruplarını destek vermeyi sürdürmezler. İnsanlığımızı gösteriyoruz, böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz."

Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiasıyla ilgili "Teyit yok ama herkes tıynetindekini ortaya koyar" dedi https://t.co/MYfungpNZ1 pic.twitter.com/KfYOKeA7RW — CNN TÜRK #EvdeKal (@cnnturk) May 2, 2020

Kurtulmuş, Türkiye ile IMF’nin görüştüğü iddialarıyla ilgili olarak, ise ''Bir kere çok net söylüyoruz Türkiye 2014’ün mayıs ayında kurtulduğu IMF’nin kapısına bir daha gitmeyecektir. Çünkü Türkiye tecrübesi de dünya tecrübesi de bize bir şey gösteriyor. IMF bir hayır kurumu değil. IMF bir finans kurumu da değil sanıldığı gibi. IMF dar durumda kalan ekonomilere sadece üç beş kuruş para yardımı yapmakla kalmıyor, 'Senin ekonomi politiğini de ben yöneteceğim' diyor. Yani ülkelerin siyasal yönetimine ortak olmaya çalışıyor. Nitekim Türkiye’de de aynı şeyi yaptılar. Türkiye çok şükür bunlardan kurtuldu. Bir daha asla IMF’nin kapısına inşallah düşmeyecektir Türkiye'' dedi.