'LGS ve YKS ertelenebilir' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün video konferans yöntemiyle kabine üyelerini toplayacak. Burada bakanlar, koronavirüsle mücadelede yaptıkları çalışmaları Erdoğan’a anlatacak ve Ramazan Bayramı sonrasında sektör sektör normalleşme sürecinin nasıl olacağı detaylarıyla görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhtemel bir ikinci dalga riskine karşı yapılması gereken hazırlıkları aktaracak.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre toplantının diğer bir gündem maddesi de Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) olacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ışığında sınav tarihleri yeniden konuşulacak. 7 Haziran’da yapılması planlanan LGS’nin temmuza, 25-26 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan YKS’nin de daha da ileri bir tarihe öteleneceği iddia ediliyor.

Turizmcilerin ise yaşanılan kayıplar sebebiyle temmuz ve ağustos ayında sınav yapılmasına karşı çıktıları ifade ediliyor.