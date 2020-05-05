İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldüren yaşlı adam intihar etti

İstanbul'un Kartal ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı 68 yaşındaki eşini bıçakla öldürdükten sonra dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

İHA'nın aktardığı habere göre olay Kartal Esentepe mahallesi, Leman sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Habere göre 70 yaşındaki L. O., tartıştığı eşi 68 yaşındaki Z.O.'yu bıçaklayarak öldürdü, ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın ve eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.