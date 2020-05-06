Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden '19 Mayıs paylaşımı' açıklaması: 'Atatürk'ü anma' kelimeleri sehven eksik yazıldı

Belediyemize ait bir sosyal medya hesabında Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseptli bir çalışma paylaşılırken "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" ifadesi eksik yazılmıştır.



Bununla ilgili açıklama ektedir. pic.twitter.com/2SMB5ryEqK