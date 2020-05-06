Koronavirüs salgınında 18 avukat koronavirüse yakalandı, 2'si hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs salgınından en çok etkilenen biri de hukuk camiası oldu.

Türk Tabibler Birliği'nden (TBB) alınan bilgilere göre, bu süreçte çok sayıda avukat telefon ya da e-mail ile kuruma ulaşarak, maddi yardımlar konusunda bilgi istedi.

Bu süreçte TBB'nin anlaşmalı olmadığı hastanelere başvuran 18 avukatta koronavirüs tespit edildi. Bu avukatlardan 2'si hayatını kaybetti.

Avukatlara sosyal yardım desteği

Öte yandan TBB, avukatların bu süreçten en az zarar görmesi amacıyla, mevcut sosyal yardımlardan faydalanmaları için çalışmalar yaptı.

TBB, salgın sırasında avukatların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla tüm barolara Adli Yardım Dengeleme Fonu'ndan 7 milyon TL ödeme yaptı. Adli Yardım Dengeleme Fonu'ndan yeni bir ödeme daha yapılacağı da duyuruldu.

Yine avukatlara özel 50 bin TL 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan TBB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu üzerinden ise hastanede tedavi gören avukatlara ve ailelerine maddi destek de sağlıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalet Bakanlığı ve HSK'nın açıkladığı kararlarla yargılamaların ertelendiği açıklanmıştı. Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi kapsamında adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamalarının 15 Haziran'da sona ereceğini duyurmuştu.