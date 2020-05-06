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    İGDAŞ'tan fatura açıklaması: Abonelere kolaylık sağlanacak

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    İGDAŞ, yasal limit olan 35 günü aşan süreleri kapsayan faturalar kestiği gerekçesiyle EPDK tarafından hakkında soruşturma açılmasına ilişkin açıklama yaptı. İGDAŞ Genel Müdürü, sayaç okumadaki güçlükler hakkında EPDK'ya bilgi verildiğini belirterek, "Talepleri halinde abonelerimize gerekli kolaylığın sağlanacağını ifade etmek isteriz" dedi.

    İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) azami 35 günle sınırlanan sayaç okuma periyodunu aşıp 40-45 günlük dönemler için fatura kestiği gerekçesiyle şirket hakkında soruşturma açmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Özmen, 6.5 milyon abonesiyle Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri konumundaki İGDAŞ’ın pazar günleri hariç haftanın her günü sayaç okuması yapmak zorunda olduğunu söyledi.

    'Sayaç okuyucu sayısı azaldı'

    Ancak Kovid-19 virüs salgınına karşı mücadele kapsamında sayaç okuyan personelin sağlığının korunması ve bulaşma riskinin minimize edilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Özmen, şunları söyledi:

    "Bu çerçevede EPDK’nın aldığı kıyas fatura uygulaması şartlarından birisi de, saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun sağlanması ve sosyal mesafenin korunması halidir. Nitekim sayaç okuma personelimizin bir kısmı kronik rahatsızlıkları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında idari izinli veya karantina sürecindedir."

    'Pek çok sayaca ulaşılamıyor'

    Sağlık problemleri nedeniyle ve sağlık raporu almak suretiyle izinli olan veya ailesinde yüksek riskli bireyler bulunması vb. sebeplerle izin kullanan çok sayıda personelin bulunduğunu da kaydeden Özmen şöyle devam etti: 

    "Yine salgın nedeniyle binalara girme ve sayaç okuma faaliyetleri normal zamanlara göre nispeten daha güç olmaktadır. Virüse yakalanma oranının diğer illere göre yüksek olduğu ve bu manada ilk sırada gelen İstanbul’da, abonelerimiz dışarıdan gelen kişilere karşı bulaş riski nedeniyle daha tedbirli davranabilmektedirler. Dolayısıyla sayaç okuma yapan çalışanlarımız kapı otomatları açılmamak suretiyle zaman zaman binalara alınmamakta, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi nedeniyle sitelere girememektedirler.

     Diğer taraftan nisan ayı içerisinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle altı gün sayaç okuması yapılamamıştır. Yine resmî tatiller ve Ramazan Bayramı da dikkate alındığında, Mayıs ayında aynı nedenlerle dokuz gün sayaç okuma imkanının olmayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla bu zorunlu haller fatura gün sayısını uzatmaktadır. Bununla birlikte, sayaç okuma sayısının artırılması için, kurumumuzun tüm birimleri ve saha çalışanlarımız büyük bir özveri ve insanüstü bir gayret göstermektedir."

    'EPDK yönetimine bilgi verildi'

    Dünya'nın aktardığına göre İGDAŞ Müdürü Özmen, sayaç okuma konusundaki güçlüklerin daha önce hem kamuoyu ile paylaşıldığını hem de EPDK yönetiminin gerekçeleriyle birlikte bilgilendirildiğini vurguladı.

    "Daha önce hiç tecrübe edilmemiş olağanüstü bir dönemden geçiyoruz” diyen Özmen, “Bu süreçte sadece kurumumuz değil bütün kurum ve kuruluşların, söz konusu olağanüstü koşulları kamu sağlığını da gözeterek aşmaya çalıştığı muhakkaktır” ifadelerini kullandı.

    Özmen, açıklamasını şöyle tammaladı:

    "Dolayısıyla hem sektörümüzde hem de diğer sektörlerde benzer sorunlarla farklı şekillerde karşılaşılması muhtemeldir. Bu çerçevede, daha evvel de paylaşıldığı üzere, talepleri halinde abonelerimize gerekli kolaylığın sağlanacağını tekraren ifade etmek isteriz."

    Etiketler:
    Sosyal mesafe, Koronavirüs, Türkiye, Soruşturma, Doğalgaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), EPDK, İGDAŞ, Mithat Bülent Özmen
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