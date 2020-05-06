İmamoğlu'dan 'Askıda Fatura' açıklaması: 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi

Twitter hesabından açıklamada bulunan Ekrem İmamoğlu, "Veren el, alan eli görmüyor ve İstanbul çok güzel bir dayanışmaya imza atıyor" diyerek şu bilgiyi paylaştı:

"Askıda Fatura uygulamamızla 7 saatte ihtiyaç sahibi 16.100 ailenin 2.073.580 liralık faturası ödendi."

İBB Başkanı "Bu şehirde hiç kimse darda kalmayacak, biz varız ve hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Veren el, alan eli görmüyor



ve İstanbul çok güzel bir dayanışmaya imza atıyor.



Askıda Fatura uygulamamızla 7 saatte ihtiyaç sahibi 16.100 ailenin 2.073.580 liralık faturası ödendi. Bu şehirde hiç kimse darda kalmayacak, biz varız ve hep birlikteyiz.https://t.co/62jDghmHFp pic.twitter.com/qzlNWXzTnd — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2020

Daha önce İmamoğlu uygulamayı tanıtırken şunları söylemişti:

"Pandemi süreci nedeniyle İstanbul’da 3 ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi. Ancak 3 ay sonra bu faturalar, mevcut faturalarla birlikte ödenecek. Yani birikmiş bir borç olarak, ihtiyaç sahiplerini zorlayacak. Doğalgazda ise yasal olarak fatura ertelemesi ne yazık ki yapılamadı. İBB olarak, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı artırmak adına, yeni bir adım daha atıyoruz."

"Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor. ‘Ben ne yapabilirim’ diye soruyorlar. Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz."