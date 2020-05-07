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    İBB, sayaçları uzaktan okuyacak

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    İBB, Kovid-19 salgını ile birlikte ortaya çıkan fiziksel sayaç okumalarında yaşanan sorunları aşmak için akıllı sayaç uygulamasını gündemine aldı. İBB, bu kapsamda LoRaWAN adlı uygulamaya geçmeyi planlıyor.

    İBB'de fiziksel sayaç okuma konusundaki sorunların aşılması için akıllı sayaçlar gündemde. Çalışmalara başlayan İBB, İstanbul’a akıllı sayaçlar için LoRaWAN iletişim altyapısı kuracak.

    Su ve doğalgaz sayaçlarında uygulanması planlanan projenin telekomünikasyon altyapı kısmını İBB iştiraki İSTTELKOM yürütüyor. Bu sayede sayaçlar uzaktan okunabilecek. İBB, esnek ve güvenli mimarisi ile tercih edilen LoRaWAN alt yapı kurulumuna pilot bölgelerde başlamış olup testler sonrası tüm İstanbul geneli yaygınlaştırılması hedefleniyor.

    LoRaWan altyapısı nedir?

    Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, [IoT]) uygulamalarının, son on yılda tüm dünyada büyük hızla yayılmasıyla birlikte, verilerin uzak mesafeye güvenilir ve düşük güç tüketimiyle aktarılması önemli bir ihtiyaç haline geldi. Son dönemde ise bu ihtiyaca cevap verebilecek haberleşme teknolojilerinde önemli gelişmeler yaşanmakta olup bunların başında LoRaWAN, Sigfox, NB-IOT gibi, kablosuz haberleşme teknolojileri geliyor.

    ‘Akıllı Şehir’leri oluşturan verilerin birbiri ile iletişimini kurması adına etkin özellikleri ile tercih edilen LoRaWAN (Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı) haberleşme sistemi sayesinde akıllı aydınlatma, sulama, park yönetimi, su, enerji ve doğalgaz sayaç okuma/açma-kapama işlemleri gibi birçok alanda hizmet verilebiliyor olacak.

    Hizmet uygulama alanlarının başında olan akıllı sayaç sistemleri sayesinde, mekanik sayaç okuma ve faturalandırma sistemi ortadan kaldırılırken, hatalı okuma ve buna bağlı ihtilaflar da sona erdirilecek. Sayaç okuma, açma, kapama gibi işlemler uzaktan kontrollü bir şekilde yapılacağından saha iş gücü maliyetleri minimize edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

    Sistem ayrıca deprem ve benzeri afet durumlarında gaz vanalarının kapatılması için de kullanılabilecek.

    Etiketler:
    e-fatura, Fatura, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), EPDK, İGDAŞ, Sayaç, İBB
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