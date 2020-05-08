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    Abdülkadir Selvi

    MetroPOLL ve Optimar'ın anket sonuçlarını aktaran Selvi: Koca ve Yavaş göz dolduruyor, İmamoğlu inişte

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005081041995361-metropoll-ve-optimarin-anket-sonuclarini-aktaran-selvi-koca-ve-yavas-goz-dolduruyor-imamoglu-iniste/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MetroPOLL ve Optimar'ın nisan ayında yaptığı anketlerin sonuçlarını aktardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a olan desteğin arttığına dikkat çeken Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise inişte olduğunu söyledi.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Anketlere göre inenler-çıkanlar' başlığıyla yayımlanan yazısında anketleri düzenli olarak takip etmeye çalıştığını söyledi. Özellikle büyük kriz anlarında önemli iniş-çıkışlar yaşandığını belirten Selvi, "Daha önce MetroPOLL’ün anketini yayınlamıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şubat ayında yüzde 41.1 olan desteğin mart ayında 55.8’e yükseldiğini gösteriyordu" dedi.

    Selvi şöyle devam etti:

    "MetroPOLL sadece koronavirüsle yetinmemiş, Erdoğan’a 15 Temmuz’da, Suriye operasyonlarında olan destekle seçim dönemlerini içine alan bir tablo çıkarmıştı. Kriz dönemlerinde Cumhurbaşkanı’na olan destekte ciddi bir artış söz konusuydu. Bunda Erdoğan’ın kriz yönetimindeki başarısı etkiliydi. Ancak toplum kriz anlarında başında güçlü bir lider istiyor. Erdoğan o ihtiyaca cevap verdiği için kriz dönemlerinde HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet seçmeninin de desteğini alıyor. Ama seçim dönemlerinde tarafgirlik ve kutuplaşma girince bu oranda düşme oluyor.

    Önümde Konsensus ile Optimar’ın nisan ayı araştırmaları duruyor. Konsensus’un araştırmasında 'Erdoğan’a oy verebilirim' diyenlerin oranı bir ay önceye göre 4 puan artmış, şubat ayında yüzde 45.9 olan oran yüzde 49.9’a yükselmişHilmi Daşdemir’in sahibi olduğu Optimar’ın anketinde ise ciddi bir sıçrama tespit edilmiş. Şubat ayında yüzde 29.9 olan destek şimdi yüzde 45.7 gözüküyor.

    'İmamoğlu inişte'

    Kriz sürecinin yönetimindeki başarısından dolayı ilk kez potaya girenler olduğu gibi, çok sert düşüş yaşayanlar var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu noktada göz dolduruyor. Bir ay önce gündemde olmadıkları için kıyaslayacak bir veri bulunmuyor. Ama aynı durum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açısından geçerli değil. Ekrem İmamoğlu yüzde 26.2’den yüzde 17.7’ye gerilemiş durumda. Bunun nedeni aslında başlı başına bir araştırma konusu. İmamoğlu şapkayı önüne koyup düşünmeli.

    'Halk erken seçim istemiyor'

    Murat Sarı’nın başkanı olduğu Konsensus Araştırma halkımıza erken seçim isteyip istemediğini de sormuş. 'Erken seçim olmasın' diyenlerin oranı yüzde 66.6’yı bulurken, seçimi isteyenler yüzde 33.4’te kalıyor.

    'Halk yeni parti istemiyor'

    Halk seçim değil, geçim derdinde. Ancak aynı zamanda yeni partileri de istemiyor. 'Yeni partiye ihtiyaç var mı' sorusuna halkın yüzde 72’si 'Hayır' yanıtını vermiş. Bunda hayal kırıklığına neden olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin de etkisi var mı, bilemiyorum."

     

    Etiketler:
    Optimar, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Mansur Yavaş, Metropoll Araştırma Şirketi, Abdulkadir Selvi
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