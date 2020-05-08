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    TMMOB Genel Sekreteri Gül'den Selvi'ye: Okuduğunu anlamamış

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    Türkiye
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    Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Genel Sekreteri Dersim Gül, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye tepki gösterdi ve "Okuduğunu anlamamış" dedi.

    Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Genel Sekreteri Dersim Gül, bugünkü yazısında TMMOB bünyesinde yapılması planlanan yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye sosyal medya hesabında tepki gösterdi.

    Selvi'nin söz konusu taslağı yanlış okuduğunu söyleyen Gül, kurumun açılımında "Türkiye" diyerek yanlış yaptığı belirtip, "Türk" olarak düzeltti. "Yeni düzenleme ile odaların genel kuruldaki temsil oranı yükselmiyor. A Odasının delege sayısı 100 iken 20’ye düşüyor, B odasının ki ise 100 iken 385’e çıkıyor. Okuduğunu anlamamış" diyen Gül, "Birliğimize 2000 delege tahsis edilmeyecek, tahsis kelimesine alışkın olduğu için kullanıyor olabilir ama yine de olmamış, sözlük kullanmasını öneriyorum. Mevcut genel kurul delegemiz de zaten 2026" ifadesini kullandı.

    "Abdulkadir Selvi bugün köşe yazısında TMMOB ile ilgili bazı şeyler yazmış. Yeni düzenleme diye bahsetmiş olduğu taslak bizim elimize de bir şekilde ulaştı. Sadece kendisi biliyormuş gibi parça parça köşesine taşımasına gerek yok. Ayrıca taslağı da yanlış okumuş" diyen Gül şunları kaydetti:

    "1. Adımız Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği.

    2. Bünyemizde 24 mühendis odası yok. Birliğimize bağlı 20 mühendis Odası, Mimarlar Odası, İçmimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası olmak üzere toplam 24 Odamız bulunuyor.

    3. Yeni düzenleme ile odaların genel kuruldaki temsil oranı yükselmiyor. A Odasının delege sayısı 100 iken 20’ye düşüyor, B odasının ki ise 100 iken 385’e çıkıyor. Okuduğunu anlamamış.

    4. Birliğimize 2000 delege tahsis edilmeyecek, tahsis kelimesine alışkın olduğu için kullanıyor olabilir ama yine de olmamış, sözlük kullanmasını öneriyorum. Mevcut genel kurul delegemiz de zaten 2026.

    5. İki yeni değişiklik olarak ifade etmiş olduğu maddelere gelecek olursak;
    a. Mevcutta şube açmak için 50 bin üyeyi bulmak gerekmiyor, nereden baktıysa tamamen yanlış. Değişiklik olarak 10 bine de indirilmiyor.
    b. Seçimlerde şube ve temsilciliklerde oy kullanma imkanı getirilmiyor. 66 yıl önce 1954 yılında 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile zaten getirilmiş.

    Bu arada, rakamlar ile konuşurken mühendislerle karşı karşıya olduğu da bilmesi gerekir. İlerleyen zamanlarda farklı konulara rakamlar ile “açıklık” getirmeye çalışacaksa bunu bir yere not almasında fayda var."

    Etiketler:
    Seçim, Abdulkadir Selvi, TMMOB
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