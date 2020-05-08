Bakanlıktan maske ve eldiven atıkları uyarısı

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.
"#72SaatBeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar koronavirüsle mücadelemize engel olmasın" ifadeleri kullanıldı.
Güzel günler yakında…— T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (@csbgovtr) May 8, 2020
Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım.
Atıklar korona virüsle mücadelemize engel olmasın. #72SaatBeklet pic.twitter.com/8w5RVFpJsU
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