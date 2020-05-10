Sinop’ta bir köpek, sahibi tarafından kürekle dövülerek öldürüldü: İdari para cezası uygulanarak soruşturma başlatıldı

Sinop Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında Durağan ilçesinde bir köpeğin, sahibi tarafından eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde görüntülerin yer aldığı anımsatıldı.
Sinop/Durağan Erduası köyünde bu çocuğu döve döve katlettiler!!Sadece 947 ₺ para cezasi verildi işkenceden..3 gün dayanabildi bu acıya bu sabah vefat etti.İSKENCE DEGIL OLUMÜNE SEBEP OLDU..Bu CAN bu kadar ucuz olmamalı@haydarozkan01 @s_hablemitoglu @haluklevent @beyazitoff pic.twitter.com/70k6UZeDNG— DikmenCanlari (@dikmencanlari) May 9, 2020
Açıklamada, görüntülerin incelenmesinin ardından söz konusu kişiye Durağan Kaymakamlığı tarafından idari para cezası uygulandığı belirtilerek, “Ayrıca Durağan Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.” bilgisi aktarıldı.
İlimiz Durağan İlçesine bağlı Erduası Köyünde bir vatandaşımızın kendi köpeğine eziyet etmesi olayı konusunda Durağan Kaymakamlığımızca ilgili kişiye idari para cezası uygulanmıştır.@koksalsakalar— T.C. Sinop Valiliği (@SinopValiligi) May 9, 2020
Sinop'un Durağan ilçesi Erduası köyünde bir kişinin köpeğini kürekle dövmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
1-Aynı zamanda Durağan Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.@koksalsakalar— T.C. Sinop Valiliği (@SinopValiligi) May 9, 2020
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