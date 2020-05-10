Sinop’ta bir köpek, sahibi tarafından kürekle dövülerek öldürüldü: İdari para cezası uygulanarak soruşturma başlatıldı

Sinop/Durağan Erduası köyünde bu çocuğu döve döve katlettiler!!Sadece 947 ₺ para cezasi verildi işkenceden..3 gün dayanabildi bu acıya bu sabah vefat etti.İSKENCE DEGIL OLUMÜNE SEBEP OLDU..Bu CAN bu kadar ucuz olmamalı@haydarozkan01 @s_hablemitoglu @haluklevent @beyazitoff pic.twitter.com/70k6UZeDNG