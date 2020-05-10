Alanya'da Zaferin 75. yıl dönümü mobil konser ile kutlandı

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Yekaterina Gündüz, Sputnik’e demecinde İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sahne ile donatılmış özel otobüsle mobil konser düzenlendiğini belirtti.

Gündüz, "Koronavirüs pandemisi sürerken diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de toplu etkinlikler yasaklanmış durumda. Alanya yönetimi, zaferin 75. yıl dönümü vesilesiyle, derneğimizin Rus kökenli nüfusumuz için mobil konser düzenleme fikrini destekledi. Sahneli bir otobüs 5 saat boyunca şehrin caddelerinde dolaştı, gönüllü sanatçılar askeri şarkılar söyleyerek yurttaşlarını tebrik etti, insanlar ise balkonlarına çıkarak onları selamladı" diye konuştu.

Etkinliğin katılımcılarının sadece yurttaşları tarafından değil, aynı zamanda etkinliğe yoğun ilgi gösteren Türk vatandaşları tarafından da selamlandığını vurgulayan Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim dedem cephede hayatını kaybetmiş, anneannem ise esir kampında tutulmuş, savaşın teğet geçtiği hiçbir aile yok. Bu bizim ortak zaferimiz, hepimizin zaferi ve biz, atalarımızın gösterdiği kahramanlığın anısının sonsuza kadar yaşaması için her şeyi yapmalıyız. Bu yılın başlıca olayı koronavirüs değil, Zafer’in 75. yıl dönümü olmalı.”