İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Vaka sayısı binin altına düşmeden normalleşmeden söz edilmemeli

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüsle mücadele için hafta sonu iki gün uygulanan sokağa çıkma yasağının ve "Rakamlar iyiye gidiyor" açıklamalarının insanların rehavete kapılamasına neden olduğunu belirterek, "Vaka sayısı binin altına düşmeden normalleşmeden söz edilmemeli" düşüncesini dile getirdi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "2 gün eve kapanınca ‘Ben üzerime düşeni yaptım, sorumluluğum bitti’ gibi bir algı oluştu sanırım. Buna bir de ‘Rakamlar iyiye gidiyor’ açıklamaları eklenince insanlar kuralları gevşetmeye başladı. Oysa virüs dışarıda ve tehlikeli" açıklamasında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Tükek, birkaç gündür hiç ummadığı yerlerden, birçok insanın korona pozitif olduğuna dair yeni haberler aldığını belirtirken “Benim çevremden gözlemlediğim, yeniden artmaya başladı. İnşallah yanılıyorumdur. Bir yerde 8 kişide birden çıktı. Normalleşme denilince insanlar eski normal sanıyor. Bunda tabii ki ramazan ayında olmamızın da etkisi var. Marketlerde çok büyük kalabalıklar oluşuyor. Herkes evde, ihtiyaçlar fazla. Bu kontrolsüz kalabalık devam ederse ‘normalleşme’ yarım kalacak gibi! Günlük vaka sayısı 100’ün altına inmedikçe virüsü bitti kabul edemeyiz. Binin altına düşmedikçe ise bir normalleşmeden söz edilmemeli” diye konuştu.

Tükek’in 2 günlük hafta sonu sokağa çıkma yasağına alternatif olarak “Belki kontrollü yasağa dönüştürülürse daha iyi olur. Mesela öğlen 2’ye kadar. Komple yasak olunca ertesi gün insanların dışarı çıkma özlemi ve ihtiyaç listesi kabarıklaşıyor” önerisinde bulundu.