Uzmanlar uyardı: Sokağa çıkma yasağından sonraki ilk güne dikkat

Türkiye'de koronavirüs vakalarında görülen düşüş eğilimiyle birlikte bugünden itibaren (11 Mayıs) normalleşme adımlarının ilk aşaması başlıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, sokağa çıkma yasağından sonra özellikle her pazartesi ve salı günü yaşanan yoğunlukla birlikte, AVM, berber ve kuaförlerin açılacak olmasının vaka tablosuna yansımaları dikkatle takip edilecek. Herhangi bir olumsuzluk yaşanırsa, yeniden bazı tedbirler gündeme gelecek.

Tezer: Biz henüz işin başındayız, ikinci dalgaya yakalanma riski var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, sokağa çıkma yasaklarından sonra hafta başında yaşanan kalabalıklardan duyduğu endişeyi dile getirerek, şunları söledi:

"Son iki haftadır sokaklardaki yoğunluğun yansımasını vaka artışı olarak görüyoruz. Kurallara uysaydık, bugün binli rakamları konuşuyor olacaktık. Biz henüz işin başındayız, ikinci dalgaya yakalanma riski var. AVM, berber ve kuaförlerde kurallara uyulmazsa vakalar artar. Böyle olursa, yeniden kural getirilir, hatta daha sıkı tedbirler gelir."

Özlü: Pazartesi sendromuna girmeyelim

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, her hafta başında yaşanan sokaklardaki yoğunluğun riskine dikkat çekerek "Her yasaktan sonra sokaklarda bir insan hareketi yaşanıyor. Pazartesi sendromuna girmeyelim. Bu durum riskli. Rehavete kapılmayalım” değerlendirmesini yaptı.

Aydın: Halen bağışıklık oluşmamış, virüs toplumda dolaşıyor

Prof. Dr. Kemalettin Aydın da vakalardaki bu iniş çıkışları değerlendirirken, şunları söyledi:

"Şehirlerde oluşan kalabalıklardan kaynaklı artışlar yaşanıyor. 7-8 günlük kuluçka süresinden sonra insanlar arasında dolaşan virüs, vaka tablosuna yansıyor. Bu haftaki kalabalıkların yansımasını haftaya salı-çarşamba göreceğiz. Bu da demek ki, halen bağışıklık oluşmamış ve virüs toplumda dolaşıyor. İki üç haftadır salı-çarşamba yüksek çıkıyor, diğer günler beklenen seviyede gidiyor. Düşük çıkan günler de hafta sonu sokağa çıkma yasağının yansıması."