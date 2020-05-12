Dolar 7 TL'nin üzerinde işlem görmeye devam ediyor

Reuters tarafından geçen hafta servis edilen bir haberde kamu bankalarının sermaye artırım planı olduğundan bahsedilmişti.

DOLAR - 7.0522 (%-0.27)

EURO - 7.6213 (%-0.29)

ALTIN - 385.531 (%-0.08)

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın sermayesine toplamda 21 milyar TL enjekte edilecek. Sermaye artırımına giden bankaların daha fazla kredi vermesi bekleniyor. Yeni hamleyle birlikte Vakıfbank’ta da Varlık Fonu hissedar oldu. Varlık Fonu Ziraat Bankası’nın tamamına Halkbank’ta ise Özelleştirme İdaresi’nin hisselerine sahipti.