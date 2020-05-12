İletişim Başkanı Altun'dan, Kovid-19'a yakalanan Rus mevkidaşına Rusça 'geçmiş olsun' mesajı

Altun, Twitter hesabından yaptığı Rusça paylaşımda, “Kovid-19 ile mücadelede, dost Rusya ile koordinasyon ve işbirliğine büyük önem veriyoruz. Dostum Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a acil şifalar diliyorum. Birlikte başaracağız!” yazdı.

Мы придаем большое значение координации и сотрудничеству в борьбе с эпидемией COVID-19 с дружественной Россией.



Желаю моему другу пресс-секретарю Кремля Пескову скорейшего выздоровления. Мы добьёмся успеха вместе! pic.twitter.com/drvvxl8DGi — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 12, 2020

​Ülkede yaşayan Ruslar ve ülkeyi ziyaret edecek olan Rus turistler için sağlık altyapısını seferber ettiklerini kaydeden Altun, “Türkiye’de virüs ile en üst seviyede mücadele ediyoruz” diyerek Rusların Türkiye’de yapılan tüm çalışmaları http://Covid19Turkey.com sitesinden takip edilebileceğini bildirdi.

Мы мобилизуем нашу инфраструктуру здравоохранения для россиян, проживающих в нашей стране, и российских туристов, которые посетят нашу страну. Мы боремся с вирусом в Турции на самом высоком уровне. Вы можете проследить за нашей работой на сайте https://t.co/UNWdiYIM9W — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 12, 2020

​