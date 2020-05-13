Irak'tan getirilen Türk vatandaşları Batman'da karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Irak’ta bulunan 90 Türk vatandaşı tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye getirildi.

Batman İl AFAD Müdürlüğü'nce temin edilen otobüslerle getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki Batman Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

'Devletimiz bir daha büyüklüğünü gösterdi'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, halen Kazakistan ve Irak’tan getirilen 162 kişiyi misafir ettiklerini anımsatarak, "Devletimiz bir daha büyüklüğünü göstererek, ülkelerine dönmek isteyen Türk vatandaşlarını dünyanın dört bir tarafından getirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.