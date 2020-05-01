Irak'tan getirilen Türk vatandaşları Mardin ve Diyarbakır'daki yurtlarda karantinaya alındı

Irak'tan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen Türk vatandaşları Diyarbakır ve Mardin'deki öğrenci yurtlarında karantina altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Irak'tan 90 kişi Habur Sınır Kapısı üzerinden Diyarbakır'a getirildi.

Vatandaşlar sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

© AA / Irak'tan getirilen 127 Türk vatandaşı Mardin'de yurda yerleştirildi.

Yine Irak'tan Türkiye'ye getirilen 127 Türk vatandaşı da Mardin'de Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta 14 gün karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.