Habertürk yazarı Yılman: Fatih Tezcan beni arayarak tehdit etti

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Atatürk'e hakaret eden ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Tezcan'ın kendisini arayarak tehdit ettiğini yazdı.

Yılman, 'Ne farkı var FETÖ’cülerin yaptıklarından' başlıklı köşe yazısına düştüğü notta, "Tam yazıyı bitirip editöre yollamak üzereydim ki... Twitter’daki hesabımdan kendisiyle ilgili yapılmış bir paylaşımı RT ettiğimden dolayı Fatih Tezcan aradı ve bu paylaşıma destek verdiğim için akla ziyan üslup ve ifadelerle tehditler savurdu" ifadelerini kullandı.

Dün Tezcan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldığını hatırlatan Yılman, şu ifadeleri kullandı:

"Özel telefonumdan açık açık şahsımı tehdit ederek korkutmaya çalışan Tezcan ile ilgili bu bilgiyi de soruşturmayı başlatan yetkililerin dikkatine sunuyorum... Birileri bu adama Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu, Muz Cumhuriyeti olmadığını lütfen öğretsin..."