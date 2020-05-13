Beşiktaş'ta 100 kişiye koronavirüs testi yapıldı

15 gün önce antrenmanlara başlayan ancak geçen hafta yapılan testlerde bir oyuncu ve bir teknik personelinde koronavirüs tespit edilen Beşiktaş'ta bugün başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler, futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanları olmak üzere 100 kişiye test yapıldı.

İdmanlara 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş, geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde bir oyuncu ve teknik personelin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla antrenmanları sonlandırmıştı.

Siyah beyazlılar testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından bugün bir kez daha koronovirüs testinden geçti.

Sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından koronavirüs testine tabi tutuldu.

Test sonuçlarının yarın açıklanması beklenirken olumsuz bir durum çıkmaması halinde antrenmanlar yeniden başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması durumundaysa yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek yeni bir yol haritası çizecek.

Bugün yapılan testlerle birlikte salgının başlangıcından bu yana Beşiktaş takımı 3. kez kontrolden geçmiş oldu.