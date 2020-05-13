Sedat Peker, Alaattin Çakıcı'yla neler konuştuklarını anlattı

Sedat Peker, yakın zamanda tahliye olan Alaattin Çakıcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini doğruladı. Peker, "Biz 17 sene önce Alaattin Abi'yle Kur'an-ı Kerim'e el basarak yaşadığımız sürede birbirimize düşman olmayacağız diye yemin ettik" ifadelerini kullandı.

Yeni infaz yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı ile aralarında husumet olduğu iddia edilen Sedat Peker arasında sürpriz bir görüşme gerçekleştiği ileri sürülmüştü.

'Bana kendimi üzmemem gerektiğini, benim için elinden gelen bir şey olursa yapacağını söyledi'

İkilinin arasında neler konuşulduğu merak edilirken konuyla ilgili olarak Peker cephesinden açıklama geldi.

Çakıcı ile görüştüğünü doğrulayan Peker, "Biz 17 sene önce Alaattin abiyle Kur'an-ı Kerim'e el basarak yaşadığımız sürede birbirimize düşman olmayacağız diye yemin ettik. Hapisten çıktıktan sonra kendisini aradım" dedi.

Peker şöyle devam etti:

"O da bu son dönemlerdeki video olaylarıyla ilgili 'Namuslu şerefli insanlar bu şekilde videolar çekip insanlara bu şekilde iğrenç konuşmalar yapmazlar' dedi. Bana kendimi üzmemem gerektiğini, yaşça benden büyük olduğunu ve benim için elinden gelen bir şey olursa yapacağını söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Kendisine kısa sürede kendisini toparlaması temennisinde bulundum."