Sedat Peker, Alaattin Çakıcı'yla neler konuştuklarını anlattı

Yeni infaz yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı ile aralarında husumet olduğu iddia edilen Sedat Peker arasında sürpriz bir görüşme gerçekleştiği ileri sürülmüştü.
'Bana kendimi üzmemem gerektiğini, benim için elinden gelen bir şey olursa yapacağını söyledi'
Çakıcı ile görüştüğünü doğrulayan Peker, "Biz 17 sene önce Alaattin abiyle Kur'an-ı Kerim'e el basarak yaşadığımız sürede birbirimize düşman olmayacağız diye yemin ettik. Hapisten çıktıktan sonra kendisini aradım" dedi.
Peker şöyle devam etti:
"O da bu son dönemlerdeki video olaylarıyla ilgili 'Namuslu şerefli insanlar bu şekilde videolar çekip insanlara bu şekilde iğrenç konuşmalar yapmazlar' dedi. Bana kendimi üzmemem gerektiğini, yaşça benden büyük olduğunu ve benim için elinden gelen bir şey olursa yapacağını söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Kendisine kısa sürede kendisini toparlaması temennisinde bulundum."
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