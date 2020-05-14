MSB: İdlib'de 11. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İdlib'deki M4 karayolunda 11. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı belirtildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/97V3MWZqiZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2020
Açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
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