Kayseri Tabip Odası Başkanı Per: Virüs üfürükçü değil mevlit nedeniyle yayıldı

Kayseri'de bir 'üfürükçü' kadının 'koronavirüse karşı okuyup üflediği' kişilere virüs bulaştırdığı ve mahallenin karantinaya alındığı iddia edilmişti. Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per ise, "Üfürükçüden değil ancak, vatandaşlarımız bir cenazeden sonra toplu mevlide katılıyor. Burada çok sayıda vatandaşlarımıza koronavirüs bulaşmış” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, 'Kadın okuyup-üfleyip virüs yaymış' başlıklı yazısında , Kayseri’de virüs taşıyıcısı olan ‘üfürükçü’ bir kadının, insanları okuyup üfleyerek mahallede salgına yol açtığını aktarmıştı.

Konuyla ilgili Sözcü'den Müslüm Evci'ye açıklamalarda bulunan Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, virüsün 'üfürükçü' nedeniyle değil, çok sayıda vatandaşın mevlite katılmasının ardından yayıldığını belirtti.

Per konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kayseri'deki bir beldemizde ilk duyumlarımıza göre bir üfürükçüye giden vatandaşlarımızın koronavirüse yakalandığı yönündeydi. Ama daha sonra araştırmalarımız neticesinde gerçek başka çıktı ve paylaşımımızı kaldırdık. Belde de virüsün çıkış noktası bir belediye otobüs şoföründen kaynaklı. Üfürükçüden değil ancak, vatandaşlarımız bir cenazeden sonra toplu mevlide katılıyor. Burada çok sayıda vatandaşlarımıza korona bulaşmış. Şu an beldede bir mahalle ve daire karantinada."

'Üfürükçüye gitmeyin' uyarısı yayımlanmıştı

Kayseri Tabip Odası, Altınkaya'nın yazısının ardından vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Kayseri’de salgın başladığından beri PCR test pozitif toplam hasta sayımız 800. 30 PCR test pozitif vefatımız, 115 şüpheli koronavirüs (test negatif) vefatımız var. AVM’lere gitmeye çok vaktiniz olacak. ‘Evde Kal’ Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin” ifadelerini kullanmıştı.