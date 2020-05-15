Kayseri'de dilencinin üzerinden döviz ve Türk lirası çıktı

Kayseri'de zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinde 100 euro ve 415 lira bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik denetimlerini artırdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişide 100 euro ile 415 lira ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanan dilencinin üzerinden çıkan paralara kamuya aktarılmak üzere el konuldu.