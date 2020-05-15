Düğün salonlarında maskesiz davetli olmayacak, halay çekilmeyecek

Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlilik, nişan, nikah gibi faaliyetlere verilen aranın ardından 1 Temmuz itibariyle salonlar hizmet vermeye başlayacak. Düğün salonlarına girişte bütün davetlilerin ateşi ölçülecek, davetliler maske takacak ve halay çekilmesine izin verilmeyecek.

İHA'nın haberine göre, kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklara başlayan salon işletmecileri, koronavirüse karşı tedbirler geliştirdi. Yasağın kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı.

Davetlilerin ateşi ölçülecek

Buna göre, her düğün organizasyonunda davetlilerin ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz girişe izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak.

İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda misafirler ağırlanacak.

Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanlarının hijyen kurallarına titizlikle uyacak.

Takı merasimine düzenleme

Düğünlerin olmazsa olmazı oyun havaları ve takı merasiminde de düzenlemeye gidilecek. Oyunlar sosyal mesafeli bir şekilde pistte oynanacak. Vatandaşların maskesiz oyun oynanmasına izin verilmeyecek.

Takı töreni için sandık sistemi kurulacak. Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak.

'Halay çekilmesine izin vermeyeceğiz'

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, düğünlerde halay çekilmesine izin verilmeyeceğini söyleyerek, "Belirli önlemler alarak tüm aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Ancak halay çekilmesine bu sene izin vermeyeceğiz. Bunun yerine erik dalı gibi oyun havalarının sosyal mesafeli bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Kapı girişinden içeriye girene kadar tüm tedbirlerimizi alarak sağlıklı bir ortamda düğünleri gerçekleştireceğiz" dedi.