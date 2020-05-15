İzmir hakimi Orhan Gazi Ertekin'e Grup Yorum soruşturması

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir hakimi Orhan Gazi Ertekin hakkında Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'le ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), ölüm orucunun ardından hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medya hesabından paylaşım yapan İzmir hakimi Ertekin hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında soruşturma başlattı.

HSK'nın ayrıca soruşturma kapsamında İzmir Adliyesi’ne müfettiş gönderdiği belirtildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Gökçek'in vefatının ardından üzüntüsünü dile getiren İzmir Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevinden uzaklaştırmıştı.