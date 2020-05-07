Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek yaşamını yitirdi

Konser yasaklarının kaldırılması, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulması talebiyle 323 gün ölüm orucunda olan ve 2 gün önce eylemini sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek vefat etti.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, 323 gün süren ölüm orucunun ardından, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Grup Yorum'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce İbrahim Gökçek'in kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü haberini aldık. Bütün halkımızın, gönlü bizimle atan tüm insanlığın başı sağ olsun" denildi.

Az Önce İbrahim Gökçek'in Kaldırıldığı Hastanede Şehit Düştüğü Haberini Aldık!

Bütün Halkımızın, Gönlü Bizimle Atan Tüm İnsanlığın Başı Sağ Olsun! — Grup Yorum (@GrupYorum85) May 7, 2020

​​Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ile İbrahim Gökçek, konser yasaklarının kaldırılması, kırmızı bültenle aranan üyelerinin listelerden çıkartılması ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması gibi taleplerle ölüm orucuna başlamıştı.

GRUP YORUM Üyesi İbrahim Gökçek, 324 gün süren ölüm orucunun ardından, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. #İbrahimGökçek , konser verebilmek, türkü söylemek ve düşüncesini ifade edebilmek için ağır bir bedel ödedi. Bu ölüm iktidarın utancı olarak tarihe geçecek. #GrupYorum pic.twitter.com/JwAhx5ISBk — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 7, 2020

​​Bölek 3 Nisan'da, eyleminin 288. gününde yaşamını yitirmişti. Gökçek de 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucunu 5 Mayıs'ta sonlandırarak hastaneye kaldırılmıştı.

Grup Yorum dün Gökçek'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Vücudunda kan kalmamış. Dün 3 litre kan takviyesi yapıldı. Bugün de kan verilmeye devam edecek. Beslenmeyi şu an için damar yoluyla yapıyorlar. 24 saatin sonunda mideden mama verilecek. Yoğun bakım süreci bir ay sürecek" ifadesine yer vermişti.

Üyemiz İbrahim Gökçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklamamızdır:



Vücudunda kan kalmamış.Dün 3 lt kan takviyesi yapıldı. Bugün de kan verilmeye devam edecek. Beslenmeyi şuan için damar yoluyla yapıyorlar.24 saatin sonunda mideden mama verilecek. Yoğun bakım süreci bir ay sürecek. — Grup Yorum Direniş Evi (@EviGrup) May 6, 2020

​