Erdoğan'dan Van’daki saldırıyla ilgili açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da, PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2020

​Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2020

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Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."