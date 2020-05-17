İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesi

Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek. Trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.
İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderildi.
Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek. Trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.
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