Yozgat'ta bir köy sinek istilasına uğradı

Yozgat'ta merkeze bağlı Lök köyünde bahçesini eken Atila Ertuğrul, bir anda küçük sineklerin köyü istila ettiğini ve çalışmakta zorlandıklarını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), çekirge istilası derken şimdi de sinek istilasına uğradıklarını ifade eden Ertuğrul, "Bu sineklerin ekili alanlara zarar verip vermediğini bilemiyoruz. Ziraat mühendislerine soracağız. İnşallah zarar vermiyorlardır" dedi.
Yozgat'ta bir köy sinek istilasına uğradıhttps://t.co/1j9Ch0xYx6 pic.twitter.com/wKxkdL2vtx— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 18, 2020
Tuncay İldiş de arazinin büyük bölümünü kapladığını belirterek "Sinekler 3-4 saattir bulut şeklinde arazi üzerinde, inşallah kısa sürede kaybolurlar" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)