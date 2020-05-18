Yozgat'ta bir köy sinek istilasına uğradı

Yozgat'ta merkeze bağlı Lök köyü sinek istilasına uğradı. Bir bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sarı ve siyah sinekler, vatandaşları endişelendirdi.

Yozgat'ta merkeze bağlı Lök köyünde bahçesini eken Atila Ertuğrul, bir anda küçük sineklerin köyü istila ettiğini ve çalışmakta zorlandıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), çekirge istilası derken şimdi de sinek istilasına uğradıklarını ifade eden Ertuğrul, "Bu sineklerin ekili alanlara zarar verip vermediğini bilemiyoruz. Ziraat mühendislerine soracağız. İnşallah zarar vermiyorlardır" dedi.

​Tuncay İldiş de arazinin büyük bölümünü kapladığını belirterek "Sinekler 3-4 saattir bulut şeklinde arazi üzerinde, inşallah kısa sürede kaybolurlar" diye konuştu.