Olası cinayeti sakarlığı önledi

Daha önce hakkında tutuklama kararı veren sulh ceza hakimi ile görüşmek isteyen Deniz Aydınak, üzerindeki bıçağı yere düşürünce yakalandı.

Hürriyet'in özel haberine göre, İstanbul'da geçen hafta perşembe günü saat 14.30 sıralarında Bakırköy Adliyesi'nin protokol girişine giden Deniz Aydınak, sulh ceza hakimi Ömer Kenan Aydın için 'Dayım olur' diyerek kendisiyle görüşeceğini söyledi.

Aydınak, hakim Aydın’ın geleceğinden haberdar olduğunu da söyledi. Görevliler, hakimin odasını aradı ancak ulaşamadı.

Bu arada adliyenin bahçesinde dolanan Aydınak, cebinden 20 santim uzunluğunda bir bıçak düşürdü.

Polis sarhoş olduğu da gözlenen Aydınak'ı etkisiz hale getirerek, durumu günün nöbetçi savcısına bildirdi. Savcılık, Aydınak’ın 'silahla tehdit' şüphesi ile ifadesinin alınmasını istedi.

'Silahla tehdit’ suçundan tutuklandı

Bakırköy Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydınak’ın ifadesini aldı ve 15 Mayıs’ta adliyeye sevk etti. Tutuklanması istemi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen Aydınak, daha önce hakkında tutuklama kararı veren hakim Ömer Kenan Aydın ile arasında bir husumet olmadığını söyledi.

Aydınak’ın avukatı ise müvekkilinin, güvenlik görevlileri ile konuştuktan sonra adliye binası dışına çıktığını söyledi. Yapılan hakimlik sorgusu sonrası Aydınak ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklandı.