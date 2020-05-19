İstanbul Boğazı'nda havai fişekli kutlama

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanıyor. Gün içinde yapılan çeşitli etkinliklerin ardından İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 19 Mayıs'ı, 21.05'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisiyle kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Nice 101 yıllara. https://t.co/zRP2E9fxbr — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 19, 2020

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