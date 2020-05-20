Banka çağrı merkezlerine süre ayarı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) "banka çağrı merkezleri için hesaplanacak karşılanma oranının aylık olarak en az yüzde 95 olması gerektiğini" kararlaştırdı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, çağrı merkezlerinin reklam gibi yöntemlerle müşteriyi telefonda bekletmesi engellenecek.