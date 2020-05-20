Prof. Ercüment Ovalı Twitter hesabını kapattı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışması yürüten ve dün kendisini eleştirenlere "Ak ve kara troller" diyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü aşı çalışmasıyla ilgili olarak dün kişisel Twitter hesabından açıklama yapmıştı.

Paylaşımında "Aşı çalışmamız 1. basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. basamak ve 3. basamak testlere. Dostlara müjde, ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin, yerden yere vurun, 50 günde bu kadar yapabildik" ifadesini kullanan Ovalı'nın kendisini eleştirenlere "Ak ve kara troller" demesi dikkat çekmişti.

Ovalı, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı.