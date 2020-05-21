Ankara'da hasat zamanı: İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönündeki talimatı sonrası Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde 250 dönüm alanda sebze, 500 dönüm alanda ise patates ekimine başlandı. Ekimi yapılan ürünler hasat zamanı toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtacak.

🌾 Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde 250 dönüm arazide sebze, 500 dönüm arazide ise patates ekimine başladı.



Elde edilen ürünler, sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. pic.twitter.com/EtzqTeDpMt — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 20, 2020

​Sözcü’nün haberine göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, sözleşmeli üreticilerden alınacak ürünler ile boş ve atıl durumda olan tarım arazilerini değerlendirerek ekim yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

‘Biber, salatalık, domates ve patates ekildi’

Araziye biber, salatalık, domates ve patates ekildi. Ekim sonrası elde edilecek ürünler tek tek toplanacak. Ardından vatandaşa dağıtılacak.

Köremezli, “Bu arazilerde biber, salatalık ve domates üretimlerimiz var. Buradan elde ettiğimiz ürünleri toplayarak sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Belediyeye ait diğer arazilerin analizleri bitmek üzere.

İlçelerde bulunan kooperatifler, Ziraat Odaları ve çiftçilere tohum, gübre, mazot ve ilaç desteği vererek satın alma garantili bir şekilde üretim yapılmasını sağlayacağız” dedi.