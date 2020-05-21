MEB: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi

6 Haziran'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.

Açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı.

6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen

2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. pic.twitter.com/LzCsW1AU1v — MEB (@tcmeb) May 21, 2020

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