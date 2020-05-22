Tunceli'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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