AK Partili Bostancı: Vekillerin pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile yürütmekteyiz

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, son dönemde siyasi partiler arasında yaşanan milletvekili transferi tartışmasına ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız. Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde; ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak. Fakat unutmayalım; herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez" ifadelerini kullandı.
Halkın tayin mv.lerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz.Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız.— Naci Bostancı 🟢 🇹🇷 (@nacibostanci) May 22, 2020
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