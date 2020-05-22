AK Partili Bostancı: Vekillerin pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile yürütmekteyiz

Halkın tayin mv.lerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz.Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız.