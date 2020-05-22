Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Kargo paketinde hasta edecek kadar virüs olmaz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, sosyal medyada 'Otomotivde Pandemi' konulu söyleşiye katıldı.

Prof. Dr. Çelik, bu gece başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını, son kısıtlama olarak öngördüklerini söyledi. Çelik, "Bayram öncesi son kısıtlama olarak ümit ediyoruz. Ancak, bunda en önemli etken insanlarımızın davranışı olacak. Ne yapacaksak kendimiz yapacağız. Bizim burada yapmamız gereken herkesin sağlığını düşünmek. Bazı insanlarımız 'virüs bulaşırsa bulaşsın diyor' ama burada önemli olan toplumun tamamının sağlığı" dedi.

'Kendi araçlarınızı maskesiz kullanabilirsiniz'

Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarının yetersiz olabileceğine dikkat çeken ve kişisel araç kullanımında maske takmaya gerek olmadığını ifade eden Çelik, "Toplu taşımanın sıkıntılar getirdiğini gördük. Elbette ki insanların bir arada yaşaması çok güzel. Çünkü insan insana muhtaç. Ancak, toplu taşımayı düşündüğünüz zaman da maalesef böyle bir risk söz konusu. Zaten, okulların kapatılmasını da ön plana alacak olursanız, bunda çocukların çok sık bir araya gelmeleri, kendilerini kontrol edememeleri ve ebeveynler olarak zaten görüyorsunuz. Özellikle ana okullarında çocuklar okul açıldığı andan itibaren hastalanmaya başlıyorlar. Okul bitene kadar da bu durumu gözlemleyebiliyorsunuz. Çocuklar kendilerine duyarlı bakterileri almış oluyorlar. Toplu taşımada da bu durum geçerli. Uçaklar, otobüsler gibi bunların hepsi şu an birer risk teşkil ediyor. Toplu taşımada sosyal mesafe olsa da yine de risk devam ediyor. Maskenizi çıkarmamanız gerekiyor. Kendi aracınız olursa çok rahat kullanabilirsiniz, orada böyle bir risk söz konusu değil. Kendi aracınızda maske takmanıza da gerek yok. Bazen yolda görüyorum. Kendi araçlarında maske takanlar var. Hassasiyet ayrı bir şey; ama illa kendi aracınızda maske takmanıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

'Araçtaki kumaşlarda sizi hasta edecek bir durum yok'

Çelik, vatandaşlara gereksiz korku ve panik içine girmemesi uyarısında bulunarak, "Araçtaki kumaşlarda sizi hasta edecek bir durum yok. Endişe ve korkuya kapılmaya gerek yok. Oralarda sizi hasta edecek virüs bulunmaz. Kargodan gelen pakette sizi hasta edecek virüsün olması imkansız gözüküyor. Virüs elbette bulunabilir ancak insanı hasta edecek oranda bulunmaz. Bunlardan endişe etmeye gerek yok. Eğer öyle olacak olsaydı bugün dünya ve ülke nüfusumuzun büyük bir kısmına virüs bulaşmış olurdu. Hem dünya hem de ülkemizde nüfusa göre vaka rakamları ortada. Eller virüsle mücadele de çok önemli. Ellerimizi yüz bölgemize vurmamamız gerekiyor. Özellikle dışarıdan geldiğiniz zaman bu duruma çok dikkat edelim. Bu dönemde bunları yapmak çok riskli. El hijyeni en az maske takmak kadar önemli” diye konuştu.

'Aracınızın klimalarını kullanabilirsiniz'

Araçlarda klima kullanımı konusunda da açıklamalarda bulunan Çelik, "Kendi özel araçlarınızda klimaları kullanabilirsiniz. Kapalı alanlarda, özellikle AVM’lerde klimalar sizlere yüzde 100 temiz hava vermezler. Birçok maliyet ve enerji tüketimi gerektiriyor. İçerideki havayı size teneffüs ederler. Toplu taşıma araçlarında içerideki bir kişide virüs varsa klimanın esen hava dalgasıyla virüs bulaşması söz konusu olabilir. Ama kendi özel aracınızda böyle bir risk söz konusu değil. Çünkü, o aracın içinde koronavirüs taşıyan kimse yoktur. Klimadan gelecek havanın da size bir virüs bulaştırması olmaz. Kapalı alanlarda AVM ve toplu taşıma araçlarında içerideki havayı verdiği için risk söz konusu. Aracınızda dışarıdan gelen alerjen polenlerin temizlenmesi gerekiyor. Onun dışında kişisel araç klimalarında risk söz konusu değil" şeklinde konuştu.