Telefonlara gelen onay mesajı seyahat izin belgesi olacak

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 65 yaş ve üzeri büyüklerin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'inin seyahat izin belgesi yerine geçtiği belirtildi.
⚠️DUYURU ⚠️— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 22, 2020
65 yaş ve üzeri büyüklerimizin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'i Seyahat İzin Belgesi yerine geçmektedir.
Seyahat İzin Belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek yoktur.
Açıklamada, seyahat izin belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek olmadığı da kaydedildi.
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