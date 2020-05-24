Soyer kepenek giydi, koyun güttü: Salgın gösterdi ki, üretime devam etmek zorundayız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Bergama'da CHP Genel Başkan Yardımcı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte köylülerin meraya hayvan salım töreninde kepenek giydi ve koyun güttü.

Bergama'da geçimlerini hayvancılıkla sağlayan köylüler, sıcak havaların etkili olması ile birlikte yıllardır yaptıkları gibi serin ve otlak olan yaylaların yolunu tuttu.

Anka'nın haberine göre, 10 bini küçükbaş olmak üzere toplam 15 bin hayvanın Çamavlu Köyü’nden 23 bin dekarlık Çamavlu Merası’na doğru çıktıkları yaz yolculuğu, S.S Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından düzenlenen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP Genel Başkan Yardımcı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın katıldığı meraya hayvan salımı programıyla başladı.

TUNÇ SOYER KEPENEK GİYDİ MERAYA HAYVAN SALIMI PROGRAMINA KATILDI



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergamada CHP Genel Başkan Yardımcı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte köylülerin meraya hayvan salım töreninde kepenek giydi ve koyun güttü... pic.twitter.com/xE0oUKYgKm — Hasan Dağ (@HasanDa33511670) May 24, 2020

​Soyer, törende yaptığı konuşmada, hayvancılığın bölgede desteklenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini belirterek, yeni tip Koronavirüs salgının yarattığı tahribata dikkat çekerek, “Bu salgın hepimize gösterdi ki, üretime devam etmek zorundayız. Hayvancılığı sürdürmek zorundayız. Buna mecburuz. Bunları yapmadığımız sürece dışarı mahkumiyetimiz, mecburiyetimiz devam edecek. Salgının etkileri çok daha ağır olarak hepimizin hayatına yansıyacak. O nedenle bugün burada yaptığımız yayla açılışının tüm köylülerimize ve tüm kentlilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mera varsa hayat vardır” dedi.

'İzmir bir kez daha başarı öyküsü ortaya koydu'

CHP Genel Başkan Yardımcı Sarıbal da İzmir'in, Türkiye'nin tarımsal potansiyeli açısından ve tarımı açısından çok uzun yıllardan sonra kamucu yaklaşımı ile bir destan yazdığını söyledi. Hayvancılıkta meraların son derece önemli olduğuna dikkat çeken Orhan Sarıbal, “Eğer mera yoksa, hangi hayvancılık tipi olursa olsun sürdüremezsiniz. O nedenle mera varsa ot var, mera varsa et var, mera varsa hayvancılık var” diye konuştu.

Türkiye için büyük ve küçükbaş hayvancılığın çok önemli olduğunu da ifade eden Sarıbal, şunları söyledi:

“Türkiye büyük ve küçükbaş hayvanlarla bu ihtiyacını gideriyor. O nedenle meracılığın, yaylacılığın olmadığı bir hayvancılığı Türkiye'nin sürdürebilme imkanı yok. Burada 2002 yılından beri 15 bin dekar ıslah süreci devam ediyor. Bu Türkiye için çok önemli bir örnek. İzmir bir kez daha yeniden bir başka başarı öyküsünü ortaya koydu.”

Hayvanlar kış aylarına kadar yaylada

Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın yanı sıra S.S. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Çamavlu Kooperatif Başkanı Mustafa Kocabaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, köylüler ve çiftçiler katıldı.

Oba Yaylası’ndan Kemicek Yaylası’na kadar yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yapan katılımcılar, Kemicek Yaylası’ndaki en yaşlı çınar ağacı altında bir süre dinlendikten sonra, bölgeden ayrıldı. Küçükbaş ile büyükbaş hayvanların yaylaya doğru yolculukları iki gün boyunca devam edecek. Büyükbaş hayvanlar üç ay, küçükbaş hayvanlar ise altı ay boyunca bu yaylada kalacak.