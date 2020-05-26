Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan, Pakistan ve Tunus liderleriyle telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile yaptığı görüşmelerde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulurken, ikili ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.