Manisa'da 17 yaşındaki genç kızı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Manisa Salihli'de 4 gün önce bir akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle Ceren Kultaş'ı öldüren firari Şükrü Ş'nin, akaryakıt istasyonuna 50 metre uzaklıkta bulunan boş bir fabrikada yakalandı.

Aralarında Ceren Kultaş'ın da bulunduğu 3 kişi araçlarıyla yakıt almak için benzin istasyonuna gelirken, arabadan indikleri sırada motosikletli ve maskeli bir saldırgan 3 arkadaşın yanına gelerek önce Ceren Kultaş'a pompalı tüfekle 2 el, otomobile bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ceren Kultaş olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki iki arkadaşı da arabalarıyla olay yerinden uzaklaştı.

Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, genç kızı vuranın Şükrü Ş. olduğunu tespit etti. Hırsızlık ve mala zarar verme gibi birçok suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen zanlının yakalamak için özel bir ekip kuran Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlı Şükrü Ş'yi, cinayeti işlediği benzin istasyonuna 50 metre mesafedeki boş bir fabrikada olaydan 4 gün sonra yakaladı.

Fabrikada yakalandıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şükrü Ş. buradaki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlı ifadesinde S.K. adlı genç kızla aralarında husumet olduğunu, Ceren Kultaş’ı ise S.K.’ya benzettiği için yanında bulunan pompalı tüfekle öldürdüğünü iddia etmişti.