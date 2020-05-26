22. Genelkurmay Başkanı Karadayı hayatını kaybetti

Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği bildirildi.

Karadayı'ya daha önce kanser teşhisi de konmuş ve birçok ameliyat geçirmişti.

28 Şubat Süreci'nde Genelkurmay Başkanlığı yapan Karadayı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22. Genelkurmay Başkanı'ydı. 30 Ağustos 1998 itibariyle yaş haddinden emekli olan Karadayı, 28 Şubat darbe soruşturmaları kapsamında 3 Ocak 2013'te göz altına alınmıştı. 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı olan eski Genelkurmay Başkanı, daha sonra serbest bırakılmıştı.