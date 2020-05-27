İstanbul Boğazı'ndaki renk değişiminin sebebi yosun patlaması

Haznedaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı'nda her yıl bu zamanlarda renk değişiminin görülebildiğini söyledi.

Boğaz'da 2017 yılında da benzer renk değişiminin yaşandığını belirten Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berat Zeki Haznedaroğlu, "O dönemde sahra çölünden gelen tozlar yağmurla beraber boğazda ve Karadeniz'de bu tür renk patlamasına neden olmuştu" diye konuştu.

Haznedaroğlu, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de Emiliania huxleyi (Ehux) isimli yosun türünün bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu yosun türü fotosentetik canlıdır ve fotosentez yapması için de güneş ışığına ihtiyacı var. Bu yosunun sayıları belirli bir sıcaklıkta artıyor. Havaların ısınması ile birlikte yosunlar için en uygun koşullar bir araya geliyor ve çoğalıyorlar. Türkiye genelinde 2 hafta önce çöl sıcaklıkları etkili oldu. Aynı zamanda sahra üzerinden çok miktarda çöl tozu geldi. Çöl sıcakları ardından çöl tozuyla gelen yağmurun taşıdığı demirle çoğalan yosun patlaması, İstanbul Boğazı'nın turkuaz renge dönüşmesine neden oldu. Bu renk değişimi durumu ağustosa kadar devam edecektir."

'İnsanların endişe etmesine gerek yok'

Bu renk değişiminin insanları endişelendirebildiğini vurgulayan Haznedaroğlu, "İnsanlar 'acaba deprem işareti mi, kirlilik mi var, yoksa başka bir şey mi oluyor' diye korkuyor. İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimine insanların endişe etmesine gerek yok. Renk değişimi doğal bir olaydır." değerlendirmesinde bulundu.

Haznedaroğlu, renk değişiminin zararsız olduğunun da altını çizerek, şunları kaydetti:

"Renk değişiminin olması faydalı bir olay. Ehux isimli yosunlar besin zincirinin en altında olduğu için, bu yosunları yiyen karides benzeri küçük zooplankton dediğimiz canlılar var. Bunları da küçük balıklar yiyor ve besin kaynağı artıyor. Bu durum da bir balık bolluğuna sebep oluyor. Ehux isimli yosunlar besin zincirinin altında yer alan fotosentetik planktonlardan ve bolluğu balıklar açısından olumlu."