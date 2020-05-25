İstanbul Boğazı turkuaza büründü

İstanbul'da etkili olan rüzgâr ve yağışın ardından boğazın rengi değişti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu.

© DHA / Turkuaz rengiyle muhteşem bir görsel oluşturan İstanbul Boğazı havadan fotoğraflandı.