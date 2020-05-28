Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap 'sokağa çıkma yasağına' ilişkin verileri yorumladı

Sokağa çıkma yasakları sonrasında bariz bir hareketlilik görüldüğünü belirten Azap, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Üniversitesi'nde pandemi modelleri üzerine çalıştığımız istatistik profesörü Fatih Tank'ın hazırladığı grafik ilginç. Aralıklı sokağa çıkma yasağı sonrası serbest günlerde Mart başından bile daha hareketli oluyoruz. Mart sonu Nisan başında daha az hareketliymişiz."
Ankara Üniversitesi'nde pandemi modelleri üzerine çalıştığımız istatistik profesörü Fatih Tank'ın hazırladığı grafik ilginç. Aralıklı sokağa çıkma yasağı sonrası serbest günlerde Mart başından bile daha hareketli oluyoruz. Mart sonu Nisan başında daha az hareketliymişiz. https://t.co/3Pd0MLvW6y— Alpay Azap (@AlpayAzap) May 28, 2020
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